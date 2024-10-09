LG 第二代AI蒸氣衣櫥發布 瞄準新交屋族群挑戰年銷量倍增達2萬台

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 16:35

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台灣 LG 電子今 (9) 日發布第二代 Styler 蒸氣電子衣櫥，針對台灣消費者需求進行全面升級，目標鎖定注重自我形象的高階經理人和新房族群，挑戰年銷售量 1.5-2 萬台，較第一代倍增的目標。

LG 表示，根據公司內部調查，台灣消費者對電子衣櫥的需求已從單純殺菌轉向精緻除臭和衣物整理，因應這一趨勢，新一代產品增添了 AI 智慧推薦、高壓蒸氣掛燙和六種擺動技術等創新功能。

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值得注意的是，LG 在電子衣櫥市場佔有絕對優勢，台灣市占率高達 95%，韓國也達 70%。台灣 LG 預計，第二代產品年銷量有望從目前的 1 萬台提升至 1.5 萬到 2 萬台。

新產品主打五大升級功能：殺菌除臭、呵護衣料、AI 智慧推薦、平整衣物和靈活運用。其中，獨家的六種擺動技術能有效處理不同衣物的髒污，而內建的高壓蒸氣掛燙機則可快速平整衣物，滿足消費者對形象管理的需求。