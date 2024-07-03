LG新能源將供應雷諾LFP電池 首次大規模供應力拚提高市佔率

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 17:17

全球動力電池龍頭企業之一的 LG 能源解決方案有限公司 (下稱 LG 新能源) 週二 (2 日) 宣布，將向法國汽車製造商雷諾旗下電動車部門安培 (Ampere) 供應磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，是 LG 新能源首次大規模供應 LFP 電池，並反映出該公司在動力電池市場擴大市佔率的雄心。

根據 LG 新能源的公告，該合約為期五年，將於明年下半年開始為安培提供約 59 萬輛電動車所需的電池。雖然合約價值尚未確定，但此次合作代表 LG 新能源首次達成電動車用 LFP 電池的供應協議。

業內人士表示，隨著全球電動車市場的迅速發展和技術層面的持續變革，電池製造商正透過創新和策略合作不斷提升市場份額。LG 新能源首次大規模供應 LFP 電池凸顯其試圖提高電池市佔率的戰略意圖，也進一步凸顯國際電動車產業鏈上下游的激烈競爭。

雷諾安培週一 (1 日) 表示，將把磷酸鐵鋰技術納入自家量產計畫，並與 LG 新能源駐波蘭工廠和寧德時代駐匈牙利工廠合作，在歐洲建立完整的價值鏈。這一決定是對市場波動和技術變革有效且具有前瞻性的回應。從 2026 年起，雷諾汽車將使用 LFP 電池，電池成本將降低約 20%。

雖然雷諾尚未透露哪些車將使用 LFP 電池，但提到主要適用於中小型汽車。這家法國車廠正打算在 2026 年生產一款售價低於 2 萬歐元的 Twingo 電動車。

近年來，LFP 技術取得長足進步，優勢日益顯現。LFP 電池比 NCM 電池的能源密集度較低，因此非常適合中小型汽車。此外，較低的成本對於使電動車變得更平價並加速其在歐洲普及至關重要。

外界也認為雷諾此舉是為了繞開歐盟週四 (4 日) 起對中國電動車正式加徵關稅的影響，中國專家則認為，儘管歐盟針對中國電動車產業採取日益激烈的保護主義舉措，但雷諾此舉是外國車廠尋求加深與中國先進電動車技術供應商聯繫趨勢的一部分。

雷諾執行長 Luca de Meo 向中國科技新聞網站《36 氪》表示，他重視中國電動車產業的先進性，並強調雷諾非常重視加強與中國夥伴的合作。

目前，各國車廠正透過擴大使用 LFP 等不同類型的電池化學材料來降低成本，生產價格更合理的電動車，並避免鈷等材料所造成的供應鏈問題。