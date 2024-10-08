台灣LG推家電租賃服務 2025目標1.8萬件家電出租

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 16:42

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LG 電子台灣分公司今 (8) 日宣布推出「家電月租美好計畫」，這是全球首創的家電租賃服務，LG 表示，觀察到消費者需要更靈活的資金，因此推出低價家電租賃服務，明 (2025) 年台灣市場目標達到營收占比 3%，1.8 萬件家電租賃。

目前 LG 租賃服務，在台灣提供 10 個品項共 31 個機種供選擇，除了低門檻的月租費用外，還包含延長原廠保固、換新保養及技師到府服務等優勢。

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LG 台灣董事長鄭淵寬表示，台灣租賃事業與韓國 LG 現有方向一致，目標是改善消費者使用體驗，儘管家電租賃在台灣仍屬新概念，但在韓國、泰國、馬來西亞等國已相當受歡迎，LG 希望通過這項服務吸引過去較為陌生的年輕消費族群。

針對庫存壓力，LG 表示雖然資金負擔沉重，但 LG 以未來趨勢為導向，希望為消費者提供更多服務選擇，並設定明年內部目標為租賃業務占總業績 3%，達到 18000 件家電租賃量。