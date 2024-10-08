台灣LG推家電租賃服務 2025目標1.8萬件家電出租
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 16:42
LG 電子台灣分公司今 (8) 日宣布推出「家電月租美好計畫」，這是全球首創的家電租賃服務，LG 表示，觀察到消費者需要更靈活的資金，因此推出低價家電租賃服務，明 (2025) 年台灣市場目標達到營收占比 3%，1.8 萬件家電租賃。
目前 LG 租賃服務，在台灣提供 10 個品項共 31 個機種供選擇，除了低門檻的月租費用外，還包含延長原廠保固、換新保養及技師到府服務等優勢。
LG 台灣董事長鄭淵寬表示，台灣租賃事業與韓國 LG 現有方向一致，目標是改善消費者使用體驗，儘管家電租賃在台灣仍屬新概念，但在韓國、泰國、馬來西亞等國已相當受歡迎，LG 希望通過這項服務吸引過去較為陌生的年輕消費族群。
針對庫存壓力，LG 表示雖然資金負擔沉重，但 LG 以未來趨勢為導向，希望為消費者提供更多服務選擇，並設定明年內部目標為租賃業務占總業績 3%，達到 18000 件家電租賃量。
根據 LG 的海外市場洞察，韓國和馬來西亞的租賃業務在近 5 年逐步成長，在韓國 LG 租賃服務營收超過 1 兆韓元（7.29 億美元），占總營收的 4 成，而在韓國每 5 位直營店顧客中有 2 位選擇租賃，年增長率達 30%；而在馬來西亞，近三年營收也連年上升，相較 2021 年，2024 年營收更預期翻十倍成長。
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