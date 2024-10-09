神基推Essentials Suite軟體解決方案 鎖定強固產業 IT 營運

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 16:37

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神基控股 (3005-TW) 今 (9) 日宣布，神基科技推出 Essentials Suite 軟體解決方案，包含 Essential Control、Essential Apps 和 Essential Utilities 三大核心軟體，各自側重於強固產業 IT 營運的不同面向，協助不同產業組織克服營運挑戰。

神基控股董事長黃明漢表示，強固產業應用的企業在面對裝置是否能成功部署與有效管理等任務時，均遇到了不同程度的挑戰，神基將自家強固裝置完整結合 Essentials Suite 軟體解決方案與應用程式，不僅能協助企業成功適應快速變化的當代數位浪潮，又可為員工提供完美執行任務的必要工具。

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神基將旗下一系列強大的數位工具和應用程式整合為一套 Essentials Suite 軟體解決方案，三大核心軟體包括 Essential Control、Essential Apps 和 Essential Utilities，每一項都提供顛覆性的產業專用工具，協助使用者在操作強固裝置的各個階段都能執行部署、管理與維護。

Essential Control 專為精準因應 IT 經理的需求而設計，一系列創新的軟體解決方案，可讓使用者同時有效管理大量的強固裝置；Essential Apps 軟體解決方案專為最佳化日常任務、提升生產效率並強化工作人員的安全保護而設計；Essential Utilities 整合了一系列先進的應用程式，專為極致發揮 Getac 裝置的實用性、功能性與生產效率而打造。