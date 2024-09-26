百貨風向球新光三越周慶10/3開跑 大打獨家牌拚業績衝破200億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 10:23

‌



「百貨風向球」新光三越周年慶將於 10 月 3 日起盛大開跑，首波由全台六店領銜引爆全台搶購熱潮，今年除了加大力道推百項 skm only 獨家夯品，也邀來舞蹈天團 avantgardey 拍攝宣傳廣告，更首度聯手日本經典電玩 IP 超級瑪利歐打造獨家系列贈品，力拚激出全客群的消費力，目標全檔期業績衝破 200 億元關卡，達到 204 億元的規模，年增 1.8%。

新光三越周年慶首波六店將於 10 月 3 日開跑。(圖：新光三越提供)

‌



新光三越表示，由於周年慶的比較基期已高，且今年上半年百貨業的確有點辛苦，因此，在今年周年慶業績衝刺上，更強調獨家品牌、獨家商品和獨家活動，各店也有各店更多的獨家，並加強會員的分眾經營，而紙本 DM 溝通也增加數量，全力激買氣。

最受矚目的是，新光三越看準 IP 經濟，首度聯手日本經典電玩 IP 超級瑪利歐，打造限量 30 款「勇闖冒險世界 Into The Adventure」集點送與卡友禮，更首度打造 2 款聯名造型悠遊卡，瑪利歐、路易吉、碧姬公主和奇諾比奧等超人氣角色齊聚，活動期間，全台新光三越將舉辦超過 30 場超級瑪利歐見面會。

而這也是新光三越將日本任天堂專賣店導入台灣的第一步，預計明年上半年在信義新天地 A11 正式插旗，A11 將成為同時擁有寶可夢專賣店和任天堂專賣店的百貨潮流聖地。

圖：新光三越提供。

為強化會員生態圈經營，新光三越在今年的周年慶聯合 120 大化妝品、40 大國際名品、500 家百貨服飾等超過 2600 家品牌夥伴，並攜手 11 大指定銀行，帶來會員最愛的化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點、全館累計 5,000 送 5,000 點，再加碼首 7 日 skm pay 限定—名品 / 大家電 / 法雅客 /[i]Store 單筆刷 1 萬送 10000 點，11 大指定銀行加碼推出多重消費滿額即贈 skm points。

新光三越會員扣點抽全球奢華酒店「安縵京都 2 晚住宿券」(銀卡會員限定)。(圖：新光三越提供)

而會員獲得的 skm points 不只可折抵消費、停車時數、兌換超級瑪利歐集點送限量贈品、APP 點數專區千項夯品，更有機會抽中 iPhone 16、Gogoro 電動機車、全球奢華酒店安縵京都 2 晚住宿券 (銀卡會員限定) 等夢幻逸品。

新光三越最強點數生態圈只要扣 1.4 萬點起，兌換易遊網日本環球影城門票 / 超級任天堂世界入場券。(圖：新光三越提供)

新光三越強調，百貨最強 skm points 點數生態圈就是要讓消費者「買得多、賺得多」，將購物樂趣與點數回饋完美結合，為了新光三越成為大眾生活的 APP，今年也首創 9 大虛擬 POP STORE，將網路人氣甜點承繼、台灣專業美胸領導品牌 Qmomo 等時下熱門品牌搬到線上。

整體來看，對今年周年慶的消費趨勢，新光三越歸納出四大方向，包括美妝保養、秋冬時尚、時髦潮流和 AI 智能。

其中，新光三越聯手 ESTEE LAUDER、LANCOME、資生堂國際櫃等推出品牌年度熱銷超過 10 萬瓶的經典組合，更攜手 BOBBI BROWN 推出首賣組合；而隨著全台房屋小宅化，新光三越也樂觀看 AI 家電和 3C 產品的需求持續飆升。

此外，下半年新光三越全台共引進超過 400 家新櫃和快閃店，首波登場品牌包括，引進美式經典服裝品牌 Nautica(全台獨家)、Pharrell Williams 和日本潮流教父 NIGO 聯手打造的街頭時尚品牌 Billionaire Boys Club (百貨首櫃)、有「總統的御衣」美譽的 Brooks Brothers、「高爾夫界 LV」 MARK&LONA 等；另外還有福岡知名咖啡廳 NO COFFEE(全台獨家，台北南西店)、日本平價串燒居酒屋鳥貴族 (全台獨家，台北南西店)、時下最夯韓牌 Mardi Mercredi(全台獨家，台中中港店)。