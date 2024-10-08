〈2024百貨周慶〉momo購物人流翻倍增 消費者搶翻這三大品類

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-08 11:00

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各大百貨周年慶如火如荼進行中，10 月內需買氣大升溫，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網 20 週年慶活動也成功激發話題和買氣，momo 統計「專櫃美妝」、「旅遊箱包」和「暖胃家電」三大品類最熱銷，暖身慶開跑至今，主會場人流年增 200%，也為第四季電商傳統旺季炒熱序幕。

momo 分享，10 月各大百貨周年慶陸續開打，「專櫃美妝」話題燃燒，許多消費者趁強檔優惠入手「超值囤貨加量版」和「周年慶獨家限定組」。

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而涼爽的秋季正是旅遊的好時機，國際精品包款、前開式行李箱、大容量手提 / 後背包等「旅遊箱包」也是近期銷售焦點。

此外，隨著氣溫開始下降，也帶動「暖胃家電」買氣湧現，消費者紛紛為冬季來臨提前作準備，以脈衝智慧萬用鍋、洗破壁豆漿機、自動義式濃縮咖啡機最熱賣。