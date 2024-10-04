〈2024百貨周慶〉百貨風向球首日優預期！商場喜迎首個周末
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 10:05
多家百貨商場周年慶首日遇上颱風假，但因北部風雨相對小，反而湧現較以往更多人潮，新光三越首波四店首日業績突破 14 億元，來客數衝破 12.6 萬人次，環球購物中心業績也年增達 15%，新莊宏匯廣場更暴增逾 40%，緊接著周年慶首個周末報到，百貨業績續熱在望。
新光三越表示，周慶首日化妝品、家用和服飾等各業種買氣沸騰，來客不受颱風天影響甚至衝破 12.6 萬人次，首波四店業績共突破 14 億元，而今日台南中山店、高雄三多店也在順延一天後進行周年慶檔期。
新光三越觀察，化妝品以精品彩妝、頂級保養和療癒香氛買氣最旺，呈雙位數成長，彩妝又以底妝類和唇彩需求最強，精品彩妝整體成長超過 10%；而台北南西店、桃園站前店、台中中港店擴大導入 DIPTYQUE、LUSH 等新櫃。
此外，在房市熱潮和新青安政策推動下，居家裝修需求續攀升，日韓 AI 大家電、美型多功能家電、按摩椅等熱銷。
環球購物則表示，周年慶首日不受颱風影響，北部六店業績開紅盤，業績年增達 15%，尤其新北中和、桃園 A19 皆成長超過 20%。
而新莊宏匯廣場女裝服飾新櫃改裝發威、雅詩蘭黛複合店進駐，並首度推出消費滿 3800 元贈 400 元、各樓層獨家加碼回饋、韓國商品展登場等，助攻業績，最熱銷的業種是小家電產品像是咖啡機、微波爐、空氣清淨機，iphone16 詢問度也相當高，首日業績年增超過 40%，來客數則增逾 20%。
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