OpenAI與Hearst達成協議 將新聞內容引入ChatGPT
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-09 02:00
根據外媒周二 (8 日) 報導，OpenAI 和美國跨國大眾媒體和商業訊息集團 Hearst Communications Inc. 達成協議，將把該出版商的雜誌和報紙中的內容引入聊天機器人 ChatGPT。此舉為這家人工智慧 (AI) 新創公司與媒體公司建立一長串合作夥伴關係中的又一項。
根據協議的一部分，Hearst 將授權《君子》(Esquire)、《柯夢波丹》(Cosmopolitan)、《Elle》和 40 多家報紙內容在 OpenAI 的產品中使用。兩家公司表示，Hearst 的內容將出現在 ChatGPT 上並且會註明來源出處，以提供透明度和方便前往 Hearst 的原始來源。
Hearst 總裁強森 (Jeff Johnson) 在一份聲明中表示：「隨著生成式 AI 的成熟，由專業記者創作的新聞成為所有 AI 產品的核心至關重要。 」
他說：「這項協議允許 Hearst 報業屢獲殊榮的記者創造的值得信賴和精心策劃的內容成為 OpenAI 產品的一部分，例如 ChatGPT，從而創造更及時和相關的結果。 」
報導指出，OpenAI 一直在與康泰納仕 (Condé Nast) 、新聞集團(News Corp.)(NWSA-US) 和《時代》(Time)雜誌等出版商達成許可協議，以訓練其 AI 模型，並在其產品中整合更權威、最新的資訊。作為這些協議的一部分，OpenAI 也同意向用戶提供帶有出處的新聞摘要。
然而並非每個出版商都與該公司合作。去年 12 月，《紐約時報》(NYT) 指控這家 AI 新創公司涉嫌在未經許可的情況下使用其受版權保護的文章來開發其技術。 OpenAI 反駁這一說法，並表示《紐約時報》沒有「講述全部情況」。
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