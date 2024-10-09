OpenAI與Hearst達成協議 將新聞內容引入ChatGPT

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-09 02:00

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根據外媒周二 (8 日) 報導，OpenAI 和美國跨國大眾媒體和商業訊息集團 Hearst Communications Inc. 達成協議，將把該出版商的雜誌和報紙中的內容引入聊天機器人 ChatGPT。此舉為這家人工智慧 (AI) 新創公司與媒體公司建立一長串合作夥伴關係中的又一項。

根據協議的一部分，Hearst 將授權《君子》(Esquire)、《柯夢波丹》(Cosmopolitan)、《Elle》和 40 多家報紙內容在 OpenAI 的產品中使用。兩家公司表示，Hearst 的內容將出現在 ChatGPT 上並且會註明來源出處，以提供透明度和方便前往 Hearst 的原始來源。

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Hearst 總裁強森 (Jeff Johnson) 在一份聲明中表示：「隨著生成式 AI 的成熟，由專業記者創作的新聞成為所有 AI 產品的核心至關重要。 」

他說：「這項協議允許 Hearst 報業屢獲殊榮的記者創造的值得信賴和精心策劃的內容成為 OpenAI 產品的一部分，例如 ChatGPT，從而創造更及時和相關的結果。 」

報導指出，OpenAI 一直在與康泰納仕 (Condé Nast) 、新聞集團(News Corp.)(NWSA-US) 和《時代》(Time)雜誌等出版商達成許可協議，以訓練其 AI 模型，並在其產品中整合更權威、最新的資訊。作為這些協議的一部分，OpenAI 也同意向用戶提供帶有出處的新聞摘要。