廣達楊麒令：AI需求強勁只會更好 台股大跌為短期現象

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 14:45

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廣達 (2382-TW) 執行副總楊麒令今 (5) 日出席「2024 達梭系統台灣年度高峰論壇暨 SIMULIA 用戶大會」，會後接受媒體訪問，談到昨 (4) 日台股大跌，認為只是短期現象，AI 需求仍然強勁，且 AI 發展會漸入佳境，只有更好。

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楊麒令也指出，目前觀察整個供應鏈供貨狀況愈來愈好，雖然還有些產品正在進行轉型，但既有的需求非常強勁，且廣達第二季財報亮眼，預期第三季應該會更好，直言「AI 發展漸入佳境，只有更好」。