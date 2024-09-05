廣達楊麒令：AI需求強勁只會更好 台股大跌為短期現象
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 14:45
廣達 (2382-TW) 執行副總楊麒令今 (5) 日出席「2024 達梭系統台灣年度高峰論壇暨 SIMULIA 用戶大會」，會後接受媒體訪問，談到昨 (4) 日台股大跌，認為只是短期現象，AI 需求仍然強勁，且 AI 發展會漸入佳境，只有更好。
據外媒報導，美國司法部正在推進對輝達 (NVDA-US) 反壟斷調查，使得輝達昨天狂瀉近 10%，台股也跟著大跌 999.46 點。被問及此事楊麒令則表示，昨 (4) 日台股大跌為短期波動現象，且今天輝達否認收到美國司法部的傳票，加上消息面穩健，相信很快就可以回到正常。
楊麒令也指出，目前觀察整個供應鏈供貨狀況愈來愈好，雖然還有些產品正在進行轉型，但既有的需求非常強勁，且廣達第二季財報亮眼，預期第三季應該會更好，直言「AI 發展漸入佳境，只有更好」。
另外，對於近期 AMD(AMD-US) 收購美國伺服器系統整合商 ZT Systems，且傳出有意出售其製造部門，外界也好奇廣達是否購買。針對此事，楊麒令則表示，廣達的擴充工廠計畫持續進行中，短期內不太可能考慮。
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