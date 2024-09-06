〈電子五哥營收〉廣達8月營收年增逾4成登今年新高 連續4個月成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 14:58

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廣達 (2382-TW) 今 (6) 日公告 8 月營收達 1451.77 億元，連續 4 個月成長，且年月雙增，其中年增超過 4 成，單月營收表現也登上今年以來新高。

廣達 8 月營收 1451.77 億元，月增 16.8%，年增 43.2%；累計今年 1 至 8 月營收 8383.33 億元，年增 19.9%。另外，8 月筆電出貨 430 萬台，月增 26.5%，年減 6.5%。

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廣達經營團隊指出，由於 7 月適逢季初基期較低，且隨著時序進到消費電子旺季，8 月筆電出貨較 7 月月增逾 2 成。至於第三季筆電展望，廣達預期，第三季筆電出貨將季對季持平或小幅成長，全年則是個位數衰退。

伺服器方面，廣達表示，隨著上游供料問題緩解，AI 伺服器營收三位數成長、整體伺服器營收雙位數成長的看法不變。