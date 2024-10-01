廣達加碼25.88億採購燃料電池微電網系統 因應AI伺服器測試需求
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 09:04
廣達 (2382-TW) 代子公司 QMN 公告，決議在美國加州廠斥資 7975.8 萬美元 (約新台幣 25.88 億元)，向美國最大燃料電池 Bloom Energy 採購 3 組燃料電池微電網系統，也是廣達今年第二度採購燃料電池微電網系統，以因應 AI 伺服器需求。
廣達於今年 4 月也曾代子公司 QMN 公告，斥資 5310 萬美元 (約新台幣 16.99 億元) 在美國加州廠導入 2 組燃料電池微電網系統，時隔 5 個月再追加 3 組燃料電池微電網系統，今年已採購 5 組，顯現在 AI 伺服器規格持續升級下，所帶動的強勁後段測試需求。
廣達對於此次再採購燃料微電網系統低調未多做回應，不過廣達執行副總楊麒令曾提到，整個供應鏈供貨狀況良好，即便有些產品仍在轉型，但既有需求非常強勁，看好第三季表現更好，直言 AI 發展漸入佳境，只會更好。
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