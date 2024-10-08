新新併闖關股臨會 金管會：審核秉持4原則 最長恐審逾4個月

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 19:32

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台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 明 (9) 日臨時股東會將討論合併案，金融界屏息以待，銀行局副局長侯立洋說明，金融機構的合併應由 2 家要合併的機構共同來向主管機關申請許可，依照《金融機構合併法》相關規定，必須符合四大原則，不過，該法源並未明定主管機關准駁時間，原則上，依照行政程序法要在 60 天內完成，但可延長 1 次至 4 個月，如需補件或其他考量恐再遞延。

根據金融機構合併法第 6 條，許可合併應審酌四項因素，包括：一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力之影響；二、對金融市場競爭因素之影響；三、存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性；四、對增進公共利益之影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

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除此之外，整併案對於客戶、員工、股東權益、社會大眾的影響，金管會審核都會納入綜合考量。

至於審核期限的部分，侯立洋表示，依照金融機構合併法，並沒有明定主管機關准駁的期限，關於台新新光合併案，還是要等到臨時股東會上的決議，金管會現在不便回應。

侯立洋進一步指出，若無特別規定，行政機關若接受送件，就回歸到行政程序法，原則上，2 個月內要處理完成，依規定，有需要可延長一次 (60 日)，不過，過程中若遇上需要補件或某些考量，導致審查時間需要比較久的話，不排除會更晚，但還是希望能夠在期限之內完成，要依照實際審查的狀況來看。

外界問及新光壽人的增資承諾是否達標，對此，保險局副局長陳清源證實，新壽先前力拚資本適足率 (RBC) 達標，承諾從 2023 年到 2025 年每年各現增 70 億元，已經完成 210 億元目標，分別在 112/12、113/3、113/8 三次現增，金額依序為 15、70、138.61 億元，合計 223.61 億元。

此外，新光銀行企業工會今 (8) 日發布聲明，直指台新金與新光金從未與工會協商「員工安置計畫」事宜，何以對外宣稱最快將於本年 10 月 11 日送件金管會，質疑其合法性及誠意俱無。