〈星展投資展望〉維持今年GDP 4.2%不變 房市軟著陸 估房價下修5-10%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 14:37

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星展銀行今（8）日舉辦 2024 年第四季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展維持今年對台灣 GDP 成長 4.2% 及 2025 年成長 2.6% 的預測；CPI 通膨預測同樣維持不變，分別為 2.2% 和 1.9%。她認為央行第三季的信用管制措施，僅對投資和投機客有衝擊，目前房市雖有些過熱，但尚未到泡沬化，本地的自住剛需有一定支撐，整體地產行業將逐步實現軟著陸，房價可望下修 5-10%。

針對台灣總體經濟面，馬鐵英表示，星展維持今年對台灣 GDP 成長 4.2% 及 2025 年成長 2.6% 的預測；CPI 通膨預測同樣維持不變，分別為 2.2% 和 1.9%。

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馬鐵英認為，台灣的房地產行業將逐步實現軟著陸。她細數過去 20 年來，央行的 3 次重大打房措施，分別為 2001、2008 及 2015-2016，觀察目前房地產市場並未面臨類似 2001 年網路泡沫破裂或 2008 年全球金融危機期間的收入衝擊。即使在 2001 年、2008-2009 年和 2015-2016 年的調整期，房價跌幅仍較為溫和，約在 5-10% 之間。

從需求角度來看，儘管人口老化導致勞動年齡人口減少，但家庭數量仍以每年約 1% 的速度成長，支撐首次購屋的需求；都市化進展以及穩定的收入、就業環境也有助於支持房屋升級的需求。信用管制措施將主要影響房地產市場的投資與投機需求。

與房貸密切相關的銀行業而言，馬鐵英指出，根據央行公布的數據，目前房貸佔銀行貸款的水位已高達 37%，雖然是史上的新高，但與房地產市場放緩相關的信用風險仍然有限且可控。由於房貸擴張，台灣家庭的債務佔 GDP 的比例已達 90%，創下歷史新高。然而，家庭資產負債表仍保持强勁，家庭總資產足以覆蓋家庭債務近 9 倍，金融資產（不包括房地產）可覆蓋家庭債務的 6 倍。

觀察近年房地產佔家庭總資產的比重近年已有所下降，從 2015 年 35% 的最高點降低至 28% 左右。預計房地產市場放緩帶來的信用風險將主要集中在高槓桿的部分群體，包括低收入家庭中的房貸借款人，以及營建類企業。