營運成本考量 不只柏承昆山廠已停產 競國也要停止台灣廠生產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 19:00

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在營運成本考量之下，台灣上市的 PCB 廠今 (2024) 年下半年以來包括柏承 (6141-TW) 及競國 (6108-TW) 相繼以停止大陸昆山廠及台灣樹林廠生產，競國今 (8) 日宣布，公司今天董事會決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止台灣廠生產計劃，但在台灣仍維持公司接單及研發等營運。

競國今天由財務處長蔡政宏召開重大訊息說明會指出，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠的本業自 2022 年起已連續虧損三年，考量未來市場情況及維護股東權益，競國擬自 2024 年 12 月 25 日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子 (昆山) 有限公司生產。

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競國指出，競國台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工。資遣通報日預計爲明 (9) 日。資遣生效日預計 12 月下旬。公司基於集團營運績效之考量，及為減少虧損並提升股東權益下，所做出之調整。

競國泰國廠的產能能利用率始終未能有效拉高，競國已在日前 100% 售出在泰國廠經營 14 年的泰國廠股權，競國泰國廠原占有競國營收比重約 25%，而即將關閉的的台灣廠約占營收比重 20%，估算未來即使關閉台灣廠生產線，改採接單移轉生產方式，預估 2025 年的營收仍將維持今年的 70-80%。

以「Quick Turn」生產模式起家的 PCB 廠柏承科技，在中國大陸江蘇南通廠首期產能完成建置後，大力進行整合在大陸現有的昆山廠與南通廠資源，柏承在中國大陸昆山廠也自今年 9 月起停產，但不影響對客戶的供貨及營收。

柏承在昆山廠的原有產能爲每月 30 萬平方呎，新完成的南通廠也建置基本的 30 萬平方呎新產能，在柏承客戶端已陸續完成對南通廠的認證後，柏承昆山廠停產後的供貨需求，由南江蘇通廠銜接供貨，南通廠的產能利用率也在逐步至向上。

柏承昆山廠原有的生產線員工部分依意願移往南通廠，昆山廠目前保留行政及財務人人員 100 餘人，柏承南通廠的 PCB 製程採取新設備生產，自動化程度及生產效率也高，有助於生產成本的控制。