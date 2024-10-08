上洋9月營收3.3億元年增54% IOT洗衣業務拓展校園市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 18:40

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空調及洗衣代理廠上洋 (6728-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 3.3 億元，呈年月雙增；累計前 9 個月合併營收 25.3 億元，年增 25%，創下歷史同期新高；上洋表示，近期與東海大學合作，導入 IOT 洗衣系統，未來將深耕校園市場。

上洋 9 月營收 3.3 億元，月增 4.2%、54.4%；第三季營收約為 9.8 億元、季增 6.5%、年增 50.8%；累計前 9 個月合併營收 25.3 億元，年增 25%。

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上洋表示，9 月營收強勁成長主要受惠於三大業務同步發力。商用空調成功打入連鎖日系餐飲品牌，並完成交機與驗收；專案客戶出貨進度順利；家用空調則因持續高溫天氣而受惠。

上洋提到，上洋近期成功與東海大學合作，將智慧洗衣系統導入校園，讓洗衣機台配備 IoT 智慧系統，可實現即時監控洗衣流程及故障排除，並結合電子支付功能，大幅提升使用便利性，未來將持續深耕大專院校市場，進一步鞏固在台灣洗衣服務產業的領導地位。