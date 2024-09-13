〈房產〉平實都更案資金到位！合庫統籌主辦達麗暨海悅建設129.38億元聯貸案完成簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 09:30

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由合庫金控 (5880-TW) 旗下銀行統籌主辦的達麗建設暨海悅建設聯貸案，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，順利募集新臺幣 129 億 3,800 萬元，並於昨 (12) 日舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團，與達麗建設董事長謝志長、海悅建設董事長黃希文共同完成聯貸合約簽署。

本次聯貸案係支應達麗建設在 111 年 3 月與臺南市政府簽訂委託實施契約，由達麗建設擔任實施者，偕同海悅建設共同開發位於台南市第二期平實營區市地重劃區都更案所需資金。據悉達麗建設投資金額大約 150 億元，正加緊腳步，準備進入都更計劃核定，最快明年第三季動工。

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本都更案基地早期為平實營區及精忠三村，基地約 7,307.04 坪，除規劃興建 5 棟地下 3~4 層、地上 13~29 層，總戶數 914 戶之店舖住宅大樓銷售外，亦與臺南市政府規劃興建 1 棟地下 4 層、地上 13 層，總戶數為 180 戶之社會住宅，並將申請綠建築銀級標章，打造優良生活品質之住宅。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，112 年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。