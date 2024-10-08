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〈日股盤後〉日元回升汽車股重摔 日經翻黑收跌1%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-08 14:37

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〈日股盤後〉日元回升汽車股重摔 日經翻黑收跌1%。(圖:shutterstock)

日本股市週二 (8 日) 跟隨美股跌勢，加上日元升值使汽車股重挫，日經 225 指數 (NKY) 開低走低，終場下跌 395.2 點或 1%，報 38,937.54 點，再度失守 3.9 萬關卡。

日元兌美元回升在 147.51 至 148.2 左右徘徊，使出口相關的汽車類股倒地一片，豐田汽車下殺 3.04%，日產汽車更是重挫 5%，本田汽車也走低. 18%。


權值股軟銀下挫 2.02%，迅銷也跌 0.61%，成為拖累大盤的主因之一。

此外，日本政府週二公布最新數據指出，8 月實質薪資再度陷入萎縮，分析師認為，這項數據或許會降低日本央行在短期內再度升息的意願。

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日股盤後日經指數日元汽車股出口

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