撐過7月峰值回調 券商看漲日本半導體股 SPE領域更甚
鉅亨網編譯許家華 2024-10-08 12:01
券商 Bernstein 開始對日本半導體股票進行研究報告，對該行業持正面看法，預計該行業將受益於全球晶片需求和人工智慧產業的成長。
該券商表示，日本半導體股自 7 月峰值大幅回調後，現在的估值更具吸引力，尤其是半導體生產設備（SPE）領域。
Bernstein 強調，日本的半導體生產設備（SPE）行業表現強勁，尤其是在各國政府加速建設本地生產能力的背景下。Bernstein 最看好的幾家公司包括：Disco (6146-JP)、Advantest (6857-JP) 以及東京電子 (8035-JP)，這三家公司均被評為「優於大盤」。
此外，Bernstein 將 Screen Holdings (7735-JP) 和 Kokusai Electric Corp (6525-JP) 評為「符合市場表現」，並將 Lasertec Corp (6920-JP) 評為「劣於大盤」。
該行對日本的 SPE 持最樂觀的態度，認為該行業的增長速度可能會超過全球平均水準，主要受益於人工智慧的需求。
在日本的晶片製造材料及類比領域，Bernstein 則保持中立立場，指出材料行業將面臨來自競爭和產能過剩的壓力。對於材料行業，該行將 Hoya Corp (7741-JP) 評為「優於大盤」，將 SUMCO Corp (3436-JP) 評為「符合市場表現」，而 Ibiden (4062-JP) 則被評為「劣於大盤」。
在類比領域，Bernstein 預測短期內將因高庫存而出現疲弱，但從長期來看，該行業尤其是在人工智慧產業的推動下，仍然會有強勁的增長潛力。Bernstein 將瑞薩電子 (6723-JP) 評為「優於大盤」，理由是其在人工智慧伺服器領域的投資。
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