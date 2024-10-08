高股息ETF現「降息焦慮」 0056穩配領銜10月以來買氣王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 17:58
受台股漲多息率下降影響，加上帳上未實現資本轉為資本損失，多檔高股息 ETF 的配息金額持續下修，投資人好奇是否還有底氣穩定配息，其中，成立時間最長的元大高股息 (0056-TW)，本季維持季配 1.07 元、約 11% 年化配息率，10 月以來淨申購居高股息 ETF 之冠，躍居近期存股買盤焦點。
近期高股息 ETF「降息風」吸引市場關注，不少高股息 ETF 配息金額較第三季顯著下修，其中，先前有「暴力配」之稱的台新永續高息中小 (00936-TW) 降幅最大，甚至較 6 月除息減少逾 68%；而首檔月配高股息復華台灣科技優息 (00929-TW)，也呈逐月下調配息，最新金額僅剩全盛時期的 6 成。
市場資金明顯轉進 0056 等配息「扛得住」的高股息 ETF，10 月以來僅 4 個交易日，淨申購已衝上逾 50 億元，達 55.6 億元；群益台灣精選高息 (00919-TW) 亦表現不俗，淨申購 54 億元。
專家分析，投資人過去或習慣以高股息 ETF 帳上資本利得與可分配收益進行配息能力評估，但事實上高股息 ETF 所揭露的「資本利得（資本平準金）」，包含已實現與未實現資本利得，且依規定已實現資本利得須扣除資本損失，剩餘的部分才能拿出來分配給投資人，當高股息 ETF 的未實現資本利得受到成分股下跌影響，轉為資本損失減損資本利得配發能力，加上股利率下滑，就會出現配息下修現象。
因此，若要避免陷入「降息焦慮」，建議現階段挑選成立較久、合理判斷帳上未實現資本利得較多的高股息 ETF，包括 0056、國泰永續高股息 (00878-TW) 等，有底氣相對不受降息潮影響；若對追求資本利得保護有更高要求，也可選擇績效有實績驗證的元大台灣高息低波 (00713-TW)，其自 2017 年成立以來帳上累積大量資本利得，同樣現階段可放心加碼。
自 8 月 5 日大盤反彈以來報酬表現最佳的 0056，除帳上包含股息收入的可分配收益達 8.31 元，可維持穩定配息，同時也是唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由 EPS 成長帶動股利發放金額增加，進而提升殖利率，持續維持高股息投資特色。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 十月除息秀登場 二刀流台股ETF幫你勝投在望
- 13檔含積低價ETF 首推00905 即將除息
- 高息型霸榜！台股ETF總規模2.63兆創高 前3名狂吸逾千億
- 00919奪下9月ETF零股交易王 美債ETF雙雄擠進前十名
上一篇
下一篇