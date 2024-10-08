高股息ETF現「降息焦慮」 0056穩配領銜10月以來買氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 17:58

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受台股漲多息率下降影響，加上帳上未實現資本轉為資本損失，多檔高股息 ETF 的配息金額持續下修，投資人好奇是否還有底氣穩定配息，其中，成立時間最長的元大高股息 (0056-TW)，本季維持季配 1.07 元、約 11% 年化配息率，10 月以來淨申購居高股息 ETF 之冠，躍居近期存股買盤焦點。

近期高股息 ETF「降息風」吸引市場關注，不少高股息 ETF 配息金額較第三季顯著下修，其中，先前有「暴力配」之稱的台新永續高息中小 (00936-TW) 降幅最大，甚至較 6 月除息減少逾 68%；而首檔月配高股息復華台灣科技優息 (00929-TW)，也呈逐月下調配息，最新金額僅剩全盛時期的 6 成。

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市場資金明顯轉進 0056 等配息「扛得住」的高股息 ETF，10 月以來僅 4 個交易日，淨申購已衝上逾 50 億元，達 55.6 億元；群益台灣精選高息 (00919-TW) 亦表現不俗，淨申購 54 億元。

製表：鉅亨網記者陳于晴

專家分析，投資人過去或習慣以高股息 ETF 帳上資本利得與可分配收益進行配息能力評估，但事實上高股息 ETF 所揭露的「資本利得（資本平準金）」，包含已實現與未實現資本利得，且依規定已實現資本利得須扣除資本損失，剩餘的部分才能拿出來分配給投資人，當高股息 ETF 的未實現資本利得受到成分股下跌影響，轉為資本損失減損資本利得配發能力，加上股利率下滑，就會出現配息下修現象。