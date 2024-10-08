中國發改委開記者會：明年要繼續發行超長期特別國債！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 10:35

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中國國家發改委主任鄭柵潔周二（8 日）在國新辦新聞發布會上說，對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，稱中國經濟運行總體平穩，並表示明年要繼續發行超長期特別國債。



鄭柵潔周二在記者會上表示，剛剛結束的十一國慶假期，市場消費旺盛，他對實現全年經濟社會發展的目標充滿信心。

鄭柵潔說，準確把握中國經濟的實際要做到全面客觀冷靜，要看宏觀全局，看發展態勢，既要看到當下，也要看到事關長周期的未來。

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鄭柵潔強調，從宏觀全局看，面對的更加錯綜複雜的內外環境，中國經濟運行總體平穩，穩中有進，新質生產力加快形成，在防範化解重點領域風險方面不斷取得重點進展，社會大局保持穩定。

鄭柵潔指出，針對當前經濟運行中的新情況和新問題，黨中央、國務院果斷出手，在有效落實存量政策之際，聚焦加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，推出一攬子增量政策，催動經濟持續回升。

鄭柵潔稱，隨著各項存量政策效應持續釋放，特別是增量政策實施，近日市場預期明顯改善。