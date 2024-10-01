限量收藏「王齊麟」！土銀發行JCB公益運動卡 羽麟閃耀卡限12/31前申請

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 10:43

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王齊麟專屬卡來了！土地銀行即日起攜手 JCB 國際組織發行土地銀行公益運動卡，首年目標發行 2 萬張，卡面包含普通版「Do Do 運動卡」及限量版的王齊麟「羽麟閃耀卡」，申辦期限至 12 月 31 日止，刷卡消費最高享國內 1.5%、國外 2.5% 現金回饋。

為慶祝麟洋配完成羽球男雙二連霸，土地銀行結合 JCB 發行公益運動卡，不僅使用環保材質製作，且每筆消費皆提撥 0.2% 金額至運動推廣專戶，讓土地銀行客戶一同力挺 ESG 及臺灣體育發展。

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土地銀行 JCB 公益運動卡分為活潑可愛版的 Do Do 運動卡、限量版王齊麟卡面之羽麟閃耀卡，但土地銀行也提醒，羽麟閃耀卡採限時發行，申辦期限至今（113）年 12 月 31 日止，請務必及早申請，以免向隅。

在回饋方面，土地銀行 JCB 公益運動卡新戶享首刷滿額禮（新臺幣 300 元刷卡金），且國內一般消費享 1%、國外消費享 2% 現金回饋無上限，若申請電子帳單並綁定土地銀行數位存款帳戶扣款，自即日起至 114 年 2 月 28 日前再加碼回饋 0.5%（每月加碼回饋上限為新臺幣 300 元），換言之，該卡最高可適用國內 1.5%、國外 2.5% 回饋優惠。