土銀新總座張志堅上任 拋數位、永續及人才3經營面向

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-24 12:19

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臺灣土地銀行總經理張志堅交接暨宣誓就職典禮於昨 (23) 日舉行，張志堅於典禮致詞時提出未來 3 大面向之經營策略，包括強化數位化轉型、積極推動永續發展及培育跨領域人才，強調運用綠色金融為導航圖，展開企金、個金及財管獲的利雙翅膀。

總經理交接暨宣誓就職典禮由土地銀行董事長何英明主持監誓，他表示，期許張志堅運用過去徵授信及國際融資等專業經驗，憑藉過去在臺灣企銀之授信專長，為土地銀行打造經營績效亮眼及貫徹永續 ESG 願景。

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張志堅致詞時則提出未來 3 大面向之經營策略，包括強化數位化轉型、積極推動永續發展及培育跨領域人才。

在數位化轉型部分，他指出將全面提升資訊基礎設施、 整合效能、強化資安及作業風險控管，另全力推動金融科技創新，加強數位金融發展力道，滿足新世代客戶需求，建構金融常在的 社會願景。

在永續發展方面，張志堅表示，在何董事長帶領下，土地銀行已成功推動 ESG 多項措施並連 6 年獲金管會的公平待客之績優評核及連續 15 年拿下教育部「體育推手獎」，未來將從減碳、去碳指引著手，積極響應國家 2050 淨零排放政策，擴大永續金融 效益。

提及育才策略，張志堅指出，隨著近年全球金融環境瞬息萬變，超高齡社會及少子化趨勢，人才需求已轉向跨領域類型，土銀不僅要延攬多功能型人才，更要提供多元學習資源及發展機會，培育現任不同世代行員適才適性發展，將員工塑造為土 地銀行的核心資本。

張志堅也期許在土銀優良傳統的基礎上，與全體同仁共同 努力，以今年經營主軸「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」，運用綠色金融為導航圖，以雙翅膀（企金、個金及財管業務）平衡獲利動能，秉持「豐厚 和諧 熱誠 創新」的經營理念，建立土地銀 行、社會、環境永續共榮的生態圈。