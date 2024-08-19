安養信託成保障銀髮族利器 土銀3年來受託資產總額成長11倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 16:47

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為響應中華民國信託業商業同業公會（信託公會）之「村里辦信託宣導行腳計畫」，土地銀行於近期共舉辦 4 場安養信託「護財產、 防詐騙、顧安養」活動，協助長者認識信託專款專用特性，以保護資產並降低被詐風險。截至 112 年，土銀安養信託受託資產總額為 106.73 億元、受益人數為 8,725 人，較 109 年底倍數成長，資產總額成長 11 倍。

依據國發會推估，我國將於 114 年邁入超高齡社會，65 歲以 上人口占比超過 20%，高齡化趨勢不只造成家庭人口結構改變， 金融需求也隨之變化。 在高齡化趨勢下，金管會鼓勵金融機構開發提供符合高齡者 需求之金融商品及服務，其中以信託 2.0 之安養信託服務最具指標性。

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土地銀行配合政府政策，長期宣導與推動安養信託，截至 112 年，土地銀行辦理安養信託受託資產總額為 106.73 億元、受益人數為 8,725 人，較 109 年底（8.44 億元、2,238 人）呈倍數成長， 成效斐然。

安養信託為長者及其親屬將現金、有價證券或不動產等財產辦理信託，並設定信託目的為財產管理、安養照護、醫療給付等項目，讓銀髮族在晚年生活能保障自身財產安全。

因應金管會信託 2.0 宗旨，信託公會以「村里辦信託宣導行腳 計畫」勉勵金融機構至全國各地區推廣安養信託。土地銀行響應 政策至各縣市宣傳，今年選在南投縣草屯鎮、新北市中和區及臺 北市萬華區舉辦共 4 場宣導活動，提供超過 150 位年長者教學課 程，讓長者提前認知可能會面臨被詐騙、財產被侵占的風險。

除了提升銀髮族對高齡風險的認識，土地銀行也介紹避險工具安養信託與實際案例，使高齡者瞭解安養信託基本架構，另運 用「高齡風險評估試算表」協助長者評估風險、保障財產安全及 減少被詐騙情形。為鼓勵民眾預先啟動安養信託，土地銀行提供 年滿 55 歲或身心障礙客戶信託管理費優惠，讓客戶花的更少、保 障更好。