研調：Q2全球平板出貨勁彈15% 小米、華為成長最快

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 10:57

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研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，全球平板電腦市場在 2024 年第二季度展現強勁復甦，出貨量較去年同期大幅成長 15%，蘋果和三星推出新品帶動市場需求，而中國品牌小米和華為則憑藉新興市場的優異表現，成為增長最快的品牌。

報告指出，儘管第二季通常是平板市場的淡季，但今年卻一改常態。市場領導者蘋果和三星恢復正常的產品發布節奏，推出新品刺激銷量，消費者信心回升也為市場帶來正面影響。

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在各大品牌中，小米的表現最為亮眼，由於歐洲、亞太（不含中國、印度）和中東非洲等新興市場的強勁需求，年度出貨量幾乎翻倍，成為全球平板品牌中增長最快的廠商。

華為則緊隨其後，第二季度出貨量年增 49%，在全球增長排名中位列第二。雖然華為的主要市場仍集中在中國，但通過推出價格具競爭力的 MatePad 11.5 S 和 MatePad SE 兩款新機型，成功擴大了在國內市場的影響力。

Counterpoint Research 副總監 Liz Lee 表示，2024 年下半年全球平板市場前景樂觀。蘋果新款 iPad 和 iPad Mini，以及三星 S 系列旗艦機型的推出，將進一步推動出貨量增長，隨著總體經濟狀況改善帶動需求回升，預計新興市場將在今年做出更大貢獻。