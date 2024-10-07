研調：電視面板10月擺脫全面走跌窘境 顯示器面板跌幅擴大

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-07 18:28

‌



研調機構集邦 (TrendForce) 今 (7) 日表示，受到面板廠在十一假期執行減產操作，以及中國近期家電以舊換新政策的帶動下，電視面板 10 月可望擺脫前一季需求減少、價格全面下跌的窘境，大、小尺寸價格可望轉持平，僅中尺寸價格仍有壓，顯示器面板跌勢也有擴大趨勢。

集邦表示，就目前觀察，小尺寸電視面板 32 吋與 43 吋跌勢已告尾聲，近期需求不差，預計 10 月價格有望轉為持平；大尺寸面板 65 吋與 75 吋在面板廠持續嚴控 10.5 代線稼動率，維持供需穩定下，加上近期以舊換新政策提振買氣，預計 10 月份面板價格也有望轉為持平態勢。

‌



不過，中尺寸電視面板 50 吋與 55 吋則仍是供給較多、跌價壓力較大的尺寸帶，預計 10 月份面板價格仍可能有下跌 1 美元的可能性。

顯示器面板方面，集邦表示，10 月需求持續減弱，預期面板價格仍將延續 9 月的跌價趨勢，加上部分面板廠為了維持出貨穩定，在第三季末開始與品牌客戶談定不少專案，也增添第四季的價格下跌壓力。

集邦表示，就目前觀察，10 月顯示器面板預期 Open Cell 面板的價格跌幅將擴大至 0.3 美元，其中 VA 面板的價格跌幅可能會略大於 IPS 面板；至於面板模組價格的跌勢上，預計主流尺寸將下跌 0.2-0.3 美元，也較前一月份的跌幅擴大。

筆電面板方面，集邦表示，因為進入需求淡季，價格在買賣雙方的攻防預計將出現微妙的變化。部分品牌客戶開始要求面板價格下跌，以對應需求的減少以及庫存的升高，不過目前為止大部分的面板廠在態度上仍頗為堅決，不太願意在第四季初就示弱。