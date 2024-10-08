這個利High！合庫美元定存1個月享4.78%利率 數位平台再優惠3分
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 11:03
隨著通膨疑慮緩解，美國勞動市場疲軟，美國聯準會於 9 月 19 日宣布調降聯邦基準利率 2 碼，預期未來將持續降息，股債市場漲跌互現。合庫自 113 年 10 月 7 日至 10 月 25 日推出「113 合優利 05」美元定存優惠專案，一個月年利率 4.78%，用數位平台匯率再減碼 3 分優惠。
合庫銀行表示，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享一個月年利率 4.78%、三個月年利率 4.58%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。
為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼 3 分優惠。
另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。
本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會，欲知更多活動詳情，請至合庫官網外幣優惠專區查詢。
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