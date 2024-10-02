不綁「定」更優！渣打銀推美元5.2-5.6%高利活存優惠 美元定存年利4.8-5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-02 14:50

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渣打銀行自即日推出最高 5.6% 高利活存優惠「留美升活」方案，起存新資金需 1 萬美金起，官網登錄即可，美元定存則有優惠年利率 4.8%-5% 的「美利成雙」「永續定存」可選擇，不想承擔匯差風險的存戶，渣打銀也推出「利定勝天」新台幣定存 1.7% 方案，活動優惠自即日起至 2024 年 12 月 31 日止。

渣打銀 「留美升活」專案，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，客戶需於渣打銀行官網完成登錄後，始可參加。登錄美元活存新增資金須達最低門檻美金 1 萬元 (含) 以上方可享有優惠加碼利率。美元活存新增資金當月平均餘額，計算時間為當月 1 日起至當月月底。

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渣打銀行表示，新資金達 1 萬美元 (含) 以上，當月新資金可享 5.2% 優惠年利率。新資金達 6 萬美元 (含) 以上，當月新資金可享 5.4% 優惠年利率；全新戶成為合格優先理財貴賓，可再享額外加碼 0.1% 優惠年利率。累計換匯金額達等值 5 萬美元 (含) 以上，可再享額外加碼 0.1% 優惠年利率。

喜歡美元定存的存戶，可選擇「美利成雙」，4 個月天期，當月新資金單筆起存 2 萬美元以上，享 4.8% 優惠年利率，單筆起存 10 萬美元以上則享 5% 優惠年利率；另有單筆起存 5 千美元的「永續定存」，也是針對新資金優惠， 5 個月天期，優惠年利率 4.8%。