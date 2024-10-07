市場信心爆棚！任澤平大膽預測A股明開盤即收盤：有助陸房市回暖

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 10:11

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中國股市明 (8) 日將在國慶長假後恢復交易，知名經濟學家任澤平上周五 (4 日) 預測 A 股可能出現「開盤即收盤」現象，意指一開盤便漲停，隨後沒有太大的波動。

曾任中國恒大集團中國恒大首席經濟學家的任澤平形容，目前這波漲勢為「信心牛」，5 年才一遇，市場將經歷看不見—看不起—看不懂—來不及的四個階段，低迷一年的 A 股和港股，短短一周的漲幅遠超美股、日股，港股更登頂全球股市榜首，

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任澤平又表示，股市上漲有助房市回暖，透過財富效應傳導。若股市、房市持續繁榮，經濟將會隨後觸底復甦，進而改善就業和消費，「政策層面這次要有定力，持續發力，不可虎頭蛇尾」。

任澤平認為，由於美股估值已經很高，房市已漲多年，通膨也特別高，加上中東局勢、俄烏局勢，美國自顧不暇，中國因此贏來難得的市場。只要股市繁榮，房地產止跌回穩，經濟復甦，就業改善，民眾收入成長，企業家積極投資，一片欣欣向榮，則全球資金將會源源不斷流入中國，支持中國經濟發展。

開盤即收盤是一種比較極端的市場狀態，通常發生在極為樂觀情況下，凸顯投資人對某一特定事件或經濟數據預期高度一致，導致股價在開盤時迅速反應，進而形成漲停或跌停。

任澤平的預測是基於一系列經濟復甦訊號。房市回溫與政策調整為市場注入新活力，聯準會 (Fed) 降息為全球經濟增添流動性，兩者結合為 A 股創造較理想的上漲環境。

任澤平的預測雖充滿希望，但潛在風險不可忽視，因市場不可預測，樂觀預測恐因突發事件生變，像是漲多獲利回吐或投資人情緒轉悲觀。

任澤平的預測同樣觸及股市的心理因素。股市運作不僅是經濟數據的反映，更是投資人情緒的體現。許多多頭市場的啟動往往伴隨著多數人的懷疑與不信，在此情況下，反而有可能成為股市上漲的動力。

若大多數投資人在看到市場強勁上漲後，選擇繼續持有而不是拋售，市場的向上動力就會進一步加強。

相反地，若投資人在高檔選擇拋售，則可能導致市場快速回落。因此，任澤平的預測如果能激發投資人的信心，就可能引發連鎖反應，形成新的市場上漲局面。