Robotaxi來了？特斯拉預告10月11日有大動作 專家：將成汽車產業重大催化劑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 10:40

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上周宣布將在美西時間 10 月 10 日 (台灣時間 10 月 11 日) 舉辦新品發表會，有望正式推出 Robotaxi，專家看好 10 月 10 日將成為汽車產業重大催化劑，將不只影響產業，同時也會影響計程車和網路叫車業者。

《汽車之家》報導，特斯拉中國發佈的預告海報寫著「WE ROBOT」，馬斯克更在海內外同步發佈宣傳海報，並稱「這將載入史冊」，但相較於此前曾在預告中直接提及 Robotaxi，此次馬斯克僅稱呼為 ROBOT，也許此次發表的將不僅是 Robotaxi，還會有新技術發佈。

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預告海報出現的幾天前，馬斯克曾在 X 上表示，特斯拉推出無人駕駛汽車後將不再需要公車，並將以跟公車差不多的票價，將人們帶到目的地。此前，馬斯克還稱無人駕駛計程車最終可能成為比人類駕駛汽車更常見的交通方式。

報導指出，特斯拉 Robotaxi 將會是一款更小巧的汽車，只有兩個座位，沒有方向盤，只有一個螢幕並採用鷗翼門開啟，而它的結構構造甚至也跟一般汽車完全不同，且 Robotaxi 可能率先在中國開啟測試，並作為示範專案。

根據目前社群平台上發布的間諜照，Robotaxi 可能會是一輛小型的兩門兩座車輛，使用 Cyber​​truck 同款的長條尾燈，並可能具備自動充電、自動消毒、車隊管理等功能。

另據先前報導，Robotaxi 料將搭載特斯拉最新的全自動駕駛 (FSD) 技術。值得一提的是，間諜照中的車輛頂部凸起可能預示著光學雷達或其他感測器的搭載，即使過去特斯拉對光學雷達技術持保留態度，但從間諜照來看，特斯拉可能正在重新評估裝配光學雷達。

華爾街分析師長期看好特斯拉的 FSD，預期最新的 12.5 版 FSD 軟體將受到客戶好評，將有助於長期提高獲利率，且還有潛力將來將這項技術授權給其他的 OEM，這可能會增加另一項收入來源。

9 月 5 日，特斯拉宣布打算在明年第一季在中國推出 FSD，且管理層在今年第二季財報電話會議上表示，特斯拉預計在今年底前在歐洲和中國獲得推出 FSD 的監管批准。

專家也認為，特斯拉此次邀請函宣傳海報非常耐人尋味。首先，海報上使用了鏡頭的類比，再次凸顯特斯拉在自駕領域的技術路線圖，將採用視覺而非雷射雷達的方式。其次，在鏡頭裡可清楚看到「0101」的數字，顯示特斯拉在 AI 領域的信心和決心。