台新金林維俊：新新併拚10/11送件金管會 暫定2026年壽險合併

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 17:12

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台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 將在 10/9 舉行臨時股東會，外界關注通過合併案之後的規劃，台新金總經理林維俊今 (7) 日表示，預計 10/11 就能送件金管會，若順利獲准，會先設定金控合併基準日，台新為存續公司，新光將會下市，下一步才是銀保證子公司的合併，第一階段先啟動銀行、證券合併，第二階段 2026/1/1 進行壽險合併，新光人壽併進台新人壽後再更名為新光人壽。

林維俊說明，若新新併獲得主管機關同意，將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，英文名為 「TS Financial Holding Co., Ltd.」。股票代號 2887 維持上市，台新金與新光金 2888 股票全數變為台新新光金控的股票，因此，名稱縮寫將是「台新新光金控」。

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台新金日前加碼聘金，提高換股比例後，台新金與新光金股權比重由 55%、45% 變更為 52%、48%。

董事會方面，台新金的董事會繼續存續下去，直到任期結束，新光金因下市的關係，董事會則會結束，台新金董事會中有些自然人不能改變，法人是否改派調整要來考慮，台新金董事會目前為 7 席，依照公司章程規定，董事員額最高上限為 11 席。

至於合併後的財務狀況，林維俊進一步指出，台新新光合併後的雙重槓桿比率絕對會往下降，若以 6 月底數字來看，大約落在 113% 左右，試算資本適足等級約為 119.5%。

林維俊說，若股臨會順利過關，預計 10/11 送件金管會，最後還有些異議股東名單需要整理，若是需要跟金管會溝通報告合併案內容，都會盡快配合，不過，主管機關多快會核准，不敢進行臆測，到底是 1、2 個月通過，或是審查半年都有可能。

外界關注 2 家壽險合併為何要拖到 2026 年，對此，林維俊解釋，2026 年會計準則將有很大的變動，改為 IFRS 17、新一代清償能力制度，主要考量大環境變動較大，不確定因素多，因而採取保守謹慎態度。

不過，該時程仍未定案，因為主管機關預計年底、11 月就會釋出第四波在地化寬容措施，幫助壽險業順利接軌，壽險公會都在持續蒐集業界意見，林維俊對此也相當樂觀，屆時經過重新試算後，再來考量壽險資金缺口問題。

林維俊表示，金控合併確定後，已經初步決定銀、保、證子公司的合併時程，其他子公司如投信、創投等，目前尚未定案。