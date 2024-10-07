台新金林維俊：新新併股臨會「信心滿滿滿」 外資支持遠超預期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 17:42

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台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 臨時股東會 10/9 登場，台新金總經理林維俊今 (7) 日表示，外資認同兩家公司合併超級互補，支持度遠超預期，對於股臨會過關「信心滿滿滿」，外資投票率估計超過 7 成，新光金總經理陳恩光也喊話尚未投票股東，踴躍出席股臨會，希望投票率越高越好。

林維俊透露，前兩周進行海外 Road show，到訪美國、歐洲、亞太多國，與外資法人溝通非常順利，目前電子投票已經結束，10/9 當天才會公布實際數字，不便替外資宣布，但可以跟大家分享，外資都很支持策略性投資計畫，新新併可望創造規模更大的金融機構。

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林維俊指出，台新以銀行為強項、新光以壽險為強項，合併後將躋身全台前四大金控，兩家證券子公司雖為中型，但合併後也是第四大，具有高度互補性，在銀行穩定支持下，壽險才會有爆發力，未來甩動空間也會比較大。

對於股臨會當天出席及投票狀況的預期，林維俊表示，以往外資出席率接近 100%、投票率約 70%，預估這次投票率將會超過 7 成，因為合併議題重大，外資具有高度參與意願，目前來看，支持度遠超預期，雖然還有投資人尚未投票，呼籲股東當天踴躍出席參與投票。

外界關注新光金方面，陳恩光則回應，希望出席率越高越好，股東能夠親自出席，代表他們很認真看待臨時股東會議案，對此非常期待。

外資對於合併的態度方面，林維俊說，進行 Road show 時，正常來說，是呼籲台新金的股東支持，但因議案涉及兩家金控，所以會一併進行說明。陳恩光說，近一周來面對很多外資，總體來說，支持度與台新差不多。

多數外資呼應 ISS 提出的投票建議報告，主要考量二大面向，一、綜效明顯；二、溢價幅度合理。