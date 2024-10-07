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夏普參與鴻海科技日 八大展區聚焦二大主題

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-07 19:55

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夏普展出與京都藝術大學共同開發、可實現與生成式AI自然溝通的可穿戴裝置「AI智慧連結器」。(圖：夏普提供)

鴻海科技日 HHTD24 將於明後天登場，鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普也將展示多項前膽技術商品，以「智慧家庭與智慧辦公」二大主題為主，包含八大展區，呼應鴻海科技日三大主題之一智慧城市的市民服務。

夏普此次八大展區包含 COCORO HOME、留言助手、AI 健康管理教練、AI 虛擬化身、AI 智能連結、A2 尺寸彩色「ePoster」、IGZO 反射型顯示器、光觸媒氣體分解模組。


其中，在 AI 智能連接方面，夏普展出與京都藝術大學共同開發、可實現與生成式 AI 自然溝通的可穿戴裝置「AI 智慧連結器」，該穿戴裝置搭載了夏普正在開發的邊緣 AI 技術「CE-LLM」（Communication Edge-LLM）。

夏普表示，預計將從本月開始與京都藝術大學進行實證實驗，同時也與 Fairy Devices 和 NEC 開始協商，共同開發包括「AI 智慧連結器」在內的下一代免提型 AI 裝置，目標是在 2025 年度實現商業化。

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