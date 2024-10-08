中國股市今天開盤 十一國慶連假到底開了多少戶？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 08:30

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對中國證券行業來說，2024 年這個國慶假期，注定寫下最難忘的一筆，從高層到基層，度過的是無休的國慶，也見證了開戶、咨詢潮流湧動。

開戶量究竟如何，是周一（7 日）行業最多關心的話題。今年這波行情下，線上開戶數量明顯增幅大於線下物理網點，粗略比率超過六成以。這意味著，線上能力成為關鍵優勢。

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據《財聯社》報導，這一波 A 股開戶具三大特徵：

一是節前 9 月 24 日～9 月 30 日期間，行業整體新增開戶數量相對大漲前相同時間區間普遍增幅落在 2～6 倍，高峰出現在節前最後一天，當天約增長六、七倍。

國慶假期可能延續這一增勢，個別券商說，自行情啟動以來兩周累計新開戶量已接近往年一年新開戶量。

二是線上開戶為主，網路券商和與指標性平台合作券商的優勢很明顯。草根調查結果顯示，線下渠道開戶新增情況表現一般，線上開戶優勢顯著，且在新開戶中，近七成是 90 後和 00。

三是與重量級第三方等合作的券商，明顯吃到流量紅利，開戶數量比較可觀。

《財聯社》指出，草根調查結果顯示，業界有幾個明確共識：

一是線上 + 線下綜合推測，業界更加認可行業整體有效開戶數在 300 萬左右。

具體來看，一方面，線上展業成為主流，線上能力成為這波開戶熱潮的保駕護航者。總體來看，節前及假期開戶量增長 2～7 倍，具備線上開戶優勢的券商，獲客情況更好。

有華南指標性券商透露了線上開戶的優秀戰績，例如：9 月 30 日當天，開戶達 4 萬，其中線上開戶 3 萬，是平時線上開戶的 50 倍。

另一方面，線上開戶激增並不意味線下物理網點失去了作用。業界人士多次強調，物理網點依然有不可替代性、有關鍵作用，儘管帶來的開戶數比較有限，但在服務特定人群、強化客戶黏度等方面，網點有著不可替代性。