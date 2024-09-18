夏普科技日 首款電動概念車正式亮相 同步展出AI穿戴式裝置

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 19:36

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鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (Sharp)9 月 17、18 日舉行「SHARP Tech-Day"24 Innovation Showcase」，並展示與鴻海合作的電動車 (EV) 概念模型「LDK+」，以及搭載邊緣 AI 技術的可穿戴設備「AI 智慧連結」。

夏普說明，首次公開的「LDK+」車款模型是與鴻海合作，以電動車開放平台為基礎進行規劃開發，並在日本電動車新創公司 Folofly Corporation 的協助下實現。

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夏普表示，「LDK+」將車內視為「客廳的延伸空間」，專注於「停車時間」的電動車，運用公司獨有的邊緣 AI 技術「CE-LLM」、AIoT 技術、感測技術等，提出將電動車與「生活空間、人、能源」相連的舒適且可持續的生活方式。

在「LDK+」概念模型中，後排座椅可以向後旋轉，車尾配備了 65 吋顯示器、車窗採用液晶遮光板，AI 將實現家庭和電動車最佳總能源管理，同時，配備了蓄電池和太陽能板，在發生災害導致停電的情況下，電池電力可以在家中使用。

「AI 智慧連結」方面，夏普表示，該穿戴式設備搭載了公司正在開發的邊緣 AI 技術「CE-LLM」（Communication Edge-LLM），通過內置麥克風和攝像頭了解周圍環境，只需掛在脖子上，就能輕鬆實現與生成 AI 的自然語音溝通。

夏普也從近期開始與京都藝術大學進行實證實驗，同時也與 Fairy Devices※和 NEC※開始協商，共同開發包括『AI 智慧連結器』在內的下一代免提型 AI 裝置，目標是在 2025 年度實現商業化。