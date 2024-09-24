機構件廠崴寶精密9/25以每股95.8元登錄興櫃交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 19:45
崴寶精密科技 (7744-TW) 明 (25) 日將以每股 95.8 元參考價登錄興櫃交易，崴寶主要提供新興產業構整合解決方案服務商，提供客戶從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造、物流倉儲等一站式購足服務，受惠於終端客戶 AI 驅動拉貨潮 ，2023 年獲利超過 1 個股本。
崴寶公司前身係於 2014 年由三位合夥人透過香港貿易業務後轉投資美國與大陸東莞生產銷售，後因應台商回台投資，股權重組而於 2022 年 6 月 30 日設立台灣台中市之營運總部，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年的經驗，專業領域包括注塑、沖壓、CNC 機械加工、壓鑄、表面處理、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工程和產品開發等。
相較於其他同業，崴寶精密公司經營團隊有更多機會接觸到新創客戶，並提供快速、即時服務，因此，目前終端客戶產品已經拓展至雲端網路設備、車用、生醫、金屬 3D 列印相關及消費性電子等產業，毛利率也超過 4 成，具有一定之經營利基。
崴寶科技目前實收資本額 2.87 億元， 2023 年營收 11.54 億元；稅前盈餘 357,380 仟元，每股純益 11.97 元。2024 年上半年營業收入即達 6.12 億元；稅前盈餘 1.57 億元，每股純益 3.87 元。
崴寶科技也於越南地區進行擴廠，預計今年第三季將開始量產，對未來崴寶成長提供相當助力。
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