機構件廠崴寶精密9/25以每股95.8元登錄興櫃交易

崴寶公司前身係於 2014 年由三位合夥人透過香港貿易業務後轉投資美國與大陸東莞生產銷售，後因應台商回台投資，股權重組而於 2022 年 6 月 30 日設立台灣台中市之營運總部，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年的經驗，專業領域包括注塑、沖壓、CNC 機械加工、壓鑄、表面處理、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工程和產品開發等。

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相較於其他同業，崴寶精密公司經營團隊有更多機會接觸到新創客戶，並提供快速、即時服務，因此，目前終端客戶產品已經拓展至雲端網路設備、車用、生醫、金屬 3D 列印相關及消費性電子等產業，毛利率也超過 4 成，具有一定之經營利基。