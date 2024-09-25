崴寶精密登錄興櫃交易大漲98% 前7月已賺回逾半個股本

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-25 13:12

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機構件廠崴寶精密 (7744-TW) 今 (25) 日以 95.8 元參考價登錄興櫃交易，早盤成交價衝高到 190 元，漲幅高達 98%，OTC 資料顯示，崴寶精密自結 2024 年 1-7 月營收 7.44 億元，毛利率 42.11%，稅後純益 1.6 億元，每股純益達 5.81 元。

崴寶精密目前股本 2.87 億元， 2023 年營收 11.54 億元；稅後純益 2.17 億元，每股純益 11.97 元。2024 年上半年營收 6.12 億元；稅後純益 1.05 億元，每股純益 3.8 元。

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崴寶精密爲供應北美新興產業機構整合解決方案服務商，提供客戶從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造、物流倉儲等一站式購足服務。崴寶精密目前模具開案量較 2023 年同期成長約 30%，主要受 AI 相關應用拉動，後市看法樂觀。崴寶精密 2024 年營運可望優於 2023 年。

崴寶前身係於 2014 年由三位合夥人透過香港貿易業務之後轉投資美國與大陸東莞生產銷售，後因應台商回台投資，股權經重組而於 2022 年 6 月 30 日設立台灣台中市之營運總部，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年的經驗，專業領域包括注塑、沖壓、CNC 機械加工、壓鑄、表面處理、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工程和產品開發等。

崴寶精密除在中國大陸的生產線之外，今年 7 月也完成在越南北寧省的設廠，公司預期 2025 年越南廠稼動率可達 70%，主要係因為雲端、物聯網相關需求。