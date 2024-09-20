研華擴大新加坡營運據點 強化亞太區域佈局
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 17:40
工業電腦大廠 (2395-TW) 今 (20) 日宣布，擴大新加坡營運據點，新辦公室的面積將擴充至現有的兩倍，藉此提升亞太 (ASEAN) 區域核心競爭力、並因應半導體及高科技相關領域日益增長的需求。
研華表示，長期與產業生態夥伴緊密合作，持續透過產學合作推動在地人才的發展，同時新加坡據點將支援研華的客製化組裝服務 (Configure To Order Services, CTOS)，強化產業深耕與落地的策略目標，全面推動 AIoT 產業發展。
研華表示，新加坡營運據點自 1995 年成立以來已成為亞太地區的樞紐，進而促成了研華在馬來西亞、泰國、印尼和越南等地區業務單位的建立，未來期望將研華新加坡打造為亞太業務發展的中心，並持續推動人工智慧、策略規劃、品牌、公關及 ESG 計劃等全面性發展。
研華也進一步宣布與新加坡理工學院 (Singapore Polytechnic) 共同啟動第二年的 AIoT Innowork 計劃，今年將以永續發展、淨零排放及生成式 AI 為發展重點。學生將使用研華的雲端平台 WISE-PaaS 開發 AIoT 解決方案。
其中，包括新加坡理工學院校園內的智慧戶外農業，以及智能電動車充電停車位監測系統，該系統利用研華的 LoRaWAN 閘道器及生成式 AI 技術，可提供顯示車位占用狀況的儀表板和助理聊天機器人，協助查詢可用的停車位空間。
同時，因應新加坡政府對未來勞動力發展的重視，研華與新加坡理工大學的學生團隊共同開發「生成式 AI 虛擬銷售代理」，此專案透過創新的 AI 技術以提升銷售和客戶參與，從而改變客戶互動方式，預期該技術將能革新客戶參與方式、加強服務支持、並提高營運效率。
為響應新加坡政府對於終身學習的支持，研華新加坡致力於推動「MySkillsFuture」計劃，透過與產業生態夥伴、學術機構及產業領袖的協同共創，促進永續及蓬勃的物聯網生態系。
在推動產業成長的同時，研華也協助策略合作夥伴生產並分發都市農業產品至資源不足的社區，履行研華對企業社會責任及 ESG 目標的承諾。
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