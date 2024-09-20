研華擴大新加坡營運據點 強化亞太區域佈局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 17:40

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工業電腦大廠 (2395-TW) 今 (20) 日宣布，擴大新加坡營運據點，新辦公室的面積將擴充至現有的兩倍，藉此提升亞太 (ASEAN) 區域核心競爭力、並因應半導體及高科技相關領域日益增長的需求。

研華表示，長期與產業生態夥伴緊密合作，持續透過產學合作推動在地人才的發展，同時新加坡據點將支援研華的客製化組裝服務 (Configure To Order Services, CTOS)，強化產業深耕與落地的策略目標，全面推動 AIoT 產業發展。

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研華表示，新加坡營運據點自 1995 年成立以來已成為亞太地區的樞紐，進而促成了研華在馬來西亞、泰國、印尼和越南等地區業務單位的建立，未來期望將研華新加坡打造為亞太業務發展的中心，並持續推動人工智慧、策略規劃、品牌、公關及 ESG 計劃等全面性發展。

研華也進一步宣布與新加坡理工學院 (Singapore Polytechnic) 共同啟動第二年的 AIoT Innowork 計劃，今年將以永續發展、淨零排放及生成式 AI 為發展重點。學生將使用研華的雲端平台 WISE-PaaS 開發 AIoT 解決方案。

其中，包括新加坡理工學院校園內的智慧戶外農業，以及智能電動車充電停車位監測系統，該系統利用研華的 LoRaWAN 閘道器及生成式 AI 技術，可提供顯示車位占用狀況的儀表板和助理聊天機器人，協助查詢可用的停車位空間。

同時，因應新加坡政府對未來勞動力發展的重視，研華與新加坡理工大學的學生團隊共同開發「生成式 AI 虛擬銷售代理」，此專案透過創新的 AI 技術以提升銷售和客戶參與，從而改變客戶互動方式，預期該技術將能革新客戶參與方式、加強服務支持、並提高營運效率。

為響應新加坡政府對於終身學習的支持，研華新加坡致力於推動「MySkillsFuture」計劃，透過與產業生態夥伴、學術機構及產業領袖的協同共創，促進永續及蓬勃的物聯網生態系。