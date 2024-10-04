研華完成對AURES第一階段股份收購 新品牌正式亮相

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 18:06

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工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (4) 日正式宣布，已成功完成對法國知名 POS 和 Kiosk 品牌公司 AURES Technologies SA 第一階段的股權收購，包括從 AURES 大股東收購股票 143 萬股，並認購一筆 AURES 新發行可轉債共 250 萬歐元。

隨著此次收購的完成，AURES 未來將重新命名品牌為「ADVANTECH-AURES」進軍市場，將承襲 AURES 的品牌精神和價值主張，秉持成為智慧城市服務關鍵角色的願景，同時專注於零售和餐飲業，目標成為全球智慧零售整合方案及服務領導廠商。

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新任 AURES 執行長暨研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，未來雙方將充分利用彼此的專業知識及業務基礎，全方面升級產品服務並擴展至快速變化的市場。

江明志表示，AURES 在產品創新和行業領導方面擁有卓越的成績，品牌和渠道網絡遍布歐洲、澳洲和美國，以及在美國的 RTG 服務網絡，通過此次順利合併，「ADVANTECH-AURES」將進一步強化品質、設計和整合 AIoT 解決方案，為客戶提供更廣泛豐富的產品組合。