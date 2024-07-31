〈研華法說〉明年谷底回升迎新一波成長 看好AIoT+邊緣運算需求增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 18:38

工業電腦廠研華 (2395-TW) 表示，北美、中國等市場接單狀況已見回升，加上生成式 AI 帶動 AIoT+ Edge Computing 需求增長，除了打造生態圈、也擴大布局產品深度廣度，預期明年將重燃營運動能，迎來谷底回升的新一波成長。

嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，生態系統的建立和協作對邊緣 AI 的規模化極為重要，也是克服邊緣 AI 實作和挑戰的關鍵因素，研華發揮產業影響力，已與全球超過 50 家合作夥伴結盟，共同打造邊緣 AI 生態圈。

上游晶片商方面，研華已與全球一線 AI 晶片公司深化合作，全速開發 x86 與 ARM-based Edge AI 運算平台，包含 Edge AI 加速模組（EAI）、Edge AI 模組（AOM）及 AI-Ready Edge 系統（AIR）。

同時，進一步提供 Edge AI 多樣化硬體平台搭載 Edge AI SDK 軟體開發套件整合加值服務，加速 Edge AI 平台之評估效能、AI 模型訓練與 AI 方案部署。

研華表示，優先鎖定領先 AI 化之高成長新興應用，如醫療影像（Medical Imaging）、機器視覺（Machine Vision）、自主機器人（Autonomous Robot）等，並整合 AI 晶片大廠 SDK 及關鍵週邊模組到研華 Edge AI 系統平台中，大幅縮短客戶 POC 的導入時間。

工業物聯網事業群總經理蔡淑妍進一步指出，研華預見行業客戶對工業邊緣 AI 算力需求日益增長，公司已全力投入創新，以擴大邊緣 AI 系列產品之深度廣度。

除高性能的 AI 視覺相機和邊緣 AI 推理系統，並計劃推出 NVIDIA MGX 伺服器，整體產品布局更臻完整，現已於美國、中國、荷蘭和台灣試點提供 L10 系統組裝服務，未來計畫增設 L11 Rack 機櫃的組裝、整合和測試服務。