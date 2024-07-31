〈研華法說〉Q3營收估持平至季增4% 下半年營運可望逐季上揚

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 18:17

工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (31) 日召開法說，預估第三季營收季增 0-4%，毛利率維持 40% 上下的水準，營益率則可望較第二季成長，營運有機會逐季上揚。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，基於當前營運狀況與平均匯率 32.5 的假設，第三季營收 4.5 億美元至 4.7 億美元，約新台幣 146.25 億元至 152.75 億元，毛利率 39-41%、營益率 14-16%。

陳清熙進一步指出，隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，三大區域北美、歐洲及中國均回升接單 / 出貨比值（B/B Ratio）至 1 以上水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，其中，中國、南韓、台灣等市場接單動能強勁，營收表現可望個位數年增。

研華表示，由於營運在過去一年遭遇較大的衰退，除了外部總體因素外，內部也啟動經營結構檢討調整，自 2023 年起全面啟動 Sector driven 行業驅動之策略變革。經過數個月的討論與收斂，已形成具體行動方針，組織變革由產品導向轉型為市場導向 (Sector Driven)

組織方面，在產品事業群之外增設總部 Sector 組織進行市場發展及銷售企劃。並精簡合併若干有重複性及規模過小的產品部，人才與資源重新轉進集結、提升整體戰力。