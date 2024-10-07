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鉅亨速報

營收速報 - 鈺寶-創(3150)9月營收2,992萬元年增率高達142.71％

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 21:15


鈺寶-創(3150-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2,992萬元，年增率142.71%，月增率-14.38%。

今年1-9月累計營收為2.84億元，累計年增率60.18%。

最新價為37.75元，近5日股價下跌-0.53%，相關半導體業上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2,992萬 143% -14%
24/8 3,494萬 104% -11%
24/7 3,910萬 132% 3%
24/6 3,798萬 90% -3%
24/5 3,928萬 90% 14%
24/4 3,459萬 44% 6%

鈺寶-創(3150-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收鈺寶-創

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