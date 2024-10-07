SAP助英業達升級雲端ERP 提升營運效率搶攻AI商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 15:45

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SAP 今 (7) 日宣布，英業達 (2356-TW) 成功將營運核心 ERP 升級上雲，以 SAP S/4HANA 雲端 ERP 梳理財物、採購、供應鏈等數據，優化端到端流程，實現全球營運效率一致性，並同步各處廠區生產節奏，藉此提升營運效率搶攻 AI 伺服器商機。

英業達生產基地橫跨亞、歐、美洲等地，近年積極布局人工智慧、車用電子、5G 行動網路等領域，並陸續擴大全球營運據點與生產量能。英業達董事長葉力誠表示，透過 SAP 加快 ERP 上雲的進程，能在關鍵時期優化營運流程兼顧集團未來成長策略，逐步實踐「全球製造、全球接單、全球營運」目標。

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葉力誠指出，英業達採用 SAP S/4HANA 雲端 ERP 後，管理層獲取全球營運數據的時間縮短 90%，有助於透過高品質且即時的數據報表掌握整體營運狀況、洞悉市場脈動並加速決策，引領集團開拓新成長曲線。

SAP 則表示，此次 SAP 原廠服務團隊協助搬遷作業，在英業達停機不超過 48 小時的需求下，SAP 鏈結上海、大連、北京、印度、新加坡與德國等多地資源，協助英業達簡化資料量至低於原先的 1/3，最終以 44 小時提前完成升級作業，展現 ERP 上雲的最佳實踐。

英業達資訊長黃英哲指出，在完善部署 SAP S/4HANA 雲端 ERP 後，第一線營運同仁也能受惠於更一致的使用者體驗，提升全球各據點的端到端執行效率並穩固生產動能。其中，集團財務每月結帳及成本計畫執行效率，從原先的 8 天縮短到 3 天；工單結算縮短 90% 時間，提升財務數據可靠度；同時，採購 PO 價格異常報表的產出效率也加快 10 倍，更即時監控訂單內容。