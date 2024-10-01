英業達獲數位轉型鼎革獎 奪下「製造業先鋒獎」首獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 13:33

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SAP 台灣與哈佛商業評論全球繁體中文版攜手舉辦數位轉型《鼎革獎》今年邁入第四屆，報名件數共有 230 件，最終選出 55 件，而代工大廠英業達 (2356-TW) 近年數位轉型有成，奪下「製造業先鋒獎」首獎，董事長葉力誠也親自出席頒獎典禮。

葉力誠分享，英業達自 2017 年開始導入數位轉型，針對生產方面，第一步便是透過更新的資訊，包含雲端、大數據等 ICT 數據，讓工廠運作更順暢。

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接著是資料治理部分，葉力誠說「資料治理對所有公司而言，是重要但非常痛苦的一件事」，資料治理對於企業營運、產品管理、研發、供應鏈管理、財務管理及人資管理都非常重要，過去用古老的方式，現在則藉由數位轉型整合龐大資訊。