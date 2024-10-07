再被看衰！記憶體又面臨需求下降壓力 專家：AI熱致供應過剩 價格調整將至

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 17:26

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摩根士丹利上月發布一篇名為《記憶體晶片，寒冬將至》的研究報告，最終被三星、SK 海力士和美光科技 (MU-US) 表現打臉，雖有機構因此看多記憶體晶片，但近日又有多位分析師和機構看衰記憶體晶片前景，像是知名分析師陸行之便指台灣記憶體廠庫存普遍高達 11 個月，一旦傳統 DRAM 價格下滑，認列庫存損失將成為常態。

DRAM 和 NAND 產業再次面臨消費需求下降的壓力，DRAM 和 NAND 合約價格在短短一個月內跌價近兩成。韓媒《theElec》報導指市場已經降溫，DRAM 和 NAND 價格已下跌兩位數百分比。D

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RAMeXchange 指出，DDR4 8Gb 1Gx8 價格上月下跌 17.07% 至 1.7 美元，消費 PC 市場對此興趣下降，主要因為消費者正在向下一代標準過渡，導致市場速度在最短時間內放緩。此外 128Gb 16Gx8 MLC 的銷量也下降了 11.44%。

價格下跌另一原因是記憶體製造商仍處於庫存調整階段，較舊的 DDR4 標準在市場上很難銷售，而 DDR5 模組目前需求量很大。雖然 DDR5 正在成為產業主流，但在取代 DDR4 的主導地位上仍有很長的路要走。

根據美光最新財報，庫存上升反映出即使雲端應用需求成長強勁，但其他終端產品需求仍趕不上上游廠商產能增加，導致去庫存速度慢於預期。

其他上游製造商庫存管理結果好壞參半。三星電子 DS 部門今年第二季庫存價值為 32.331 兆韓元 (約 8410 億台幣），較上一季成長 0.93%，主要原因是在製品庫存成長 1.8%，SK 海力士庫存則減少 3.53% 至 13.355 兆韓元，庫存天數則從 165 天減少至 139 天，威騰(WD) 庫存在上季成長至 33.42 億美元，季增 4%，庫存天數則從 119 天增加至 126 天。

業內人士指出，上游製造商抵制降價，下游客戶則對下新訂單謹慎以待，這一僵局恐導致模組製造商出現大量庫存減記損失。影響程度將根據每家公司的產品組合和庫存管理策略而有所不同，第四季料將是評估這些風險的關鍵時期。

陸行之也說，目前記憶體晶片市場庫存爆量，連模組龍頭金士頓也撐不到一個月，選擇降價促銷一堆賣不出去的中低級消費型存儲，他預估，接下來還會有廠商跟進，尤其是要注意 A-data（威剛）、Transcend（創見）、Phison（群聯）的動向。

陸行之進一步指出，記憶體廠將大量庫存出售給下游模組廠，導致台灣記憶體模組廠商在今年第二季平均庫存高達 7.8 個月，部分公司庫存更高達 9 到 11 個月。

Objective Analysis 分析師 Jim Handy 也認為，記憶體市場受到 AI 伺服器需求的人為推動而供應過剩，價格調整即將到來。