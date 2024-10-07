債券ETF受益人周增破萬！專家：降息行情來臨耐心抱緊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 13:46

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搭上降息循環列車，債券 ETF 在投資市場颳起旋風，最新受益人達 194 萬人，相較上周增加 10969 人。觀察今年以來債券 ETF 受益人數成長表現，除美國公債 ETF 外，配息高的投等債更是受到投資人大力追捧，撇除今年才成立的投等債 ETF，冠軍由群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 奪下，增幅超過一倍，亞軍的國泰投資級公司債 (00725B-TW) 也有 66% 增幅。

專家指出，債券 ETF 選擇多元，在降息循環中，投等債的表現又優於非投等債。統計 2000 年至今，降息後一年的報酬，投資等級債是非投資等級債的近三倍，且投資等級債還有配息高、違約風險低等特性。

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像是近期剛宣布預估配息的國泰 00725B，配息金額 0.685 元再創新高，年化殖利率達 7%，是 10 月除息的投等債 ETF 配息王，想參與除息的股民們，記得要在 10/16 前買進。

法人機構表示，展望後市，債券行情還沒結束，根據美國聯準會公布的最新點陣圖來看，今年底還有 2 碼降息空間，明後兩年仍會繼續降息，建議投資人一定要有耐心，等待降息行情到來，面對債券 ETF，最好的投資策略就是「抱緊處理、長期抗戰」，此時可搭配收益較高的投資等級債，有穩健配息落袋，在資金運用上也更加靈活。