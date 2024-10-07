申購資金狂湧 00679B規模突破3000億元創新里程碑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 11:16

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受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券 ETF，據櫃買中心、集保結算所資料，截至 10 月 4 日當周國內規模最大、投資人數最多的元大美債 20 年 (00679B-TW)，經過 18 次追加募集，最新規模突破 3000 億元，成為首檔達成此里程碑的債券 ETF。

00679B 為國內首檔債券 ETF，於 2017 年成立掛牌，開啟國內投資人於台股交易時間參與美國公債行情的投資管道，近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，00679B 規模、投資人數呈快速成長，據櫃買中心、集保結算所資料，今年以來至 10 月 4 日當周規模、投資人數分別成長 97.7%、60.6%，累積淨申購近 1400 億元，已超越 2023 全年約 1080 億元淨申購水準。

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元大美債 20 年 ETF 研究團隊表示，美債具固定收益性質且由全球最強經濟體美國作為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一，未來若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望持續鞏固市場對降息幅度增加之預期，引導避險資金進入，相對具信用利差擴大風險的非投資級債，將更能參與降息所帶動的行情表現。

據 Bloomberg 資料，自 4 月 25 日美債殖利率波段高點震盪回落以來至 10 月 4 日，代表長天期美債的 ICE 美國政府 20+ 年期債券指數上漲 11.1%、代表高信評投資級債 ETF 的彭博美國 20 + 年期 AAA-A 公司債流動性指數上漲 11.4%，代表非投資等級債的彭博長天期美國高收益債券指數僅上漲 9.1%，顯示在市場對美國經濟軟著陸預期下，被視為無風險資產的美債表現可望優於低信評債券。

元大投信表示，00679B 配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣 750 萬元內可免稅 (自然人)，且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，適合作為現金替代配置部位，未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。