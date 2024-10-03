高息型霸榜！台股ETF總規模2.63兆創高 前3名狂吸逾千億
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-03 13:42
台股高股息 ETF 為今年來最強吸金標的，不只散戶偏愛，外資、官股亦多有布局，觀察整體台股 ETF 規模，截至 9 月底，統計 63 檔規模共增加逾 1.15 兆元，來到 2.63 兆元，持續改寫歷史新高紀錄，比起去年底的 1.47 兆元，今年來台股 ETF 規模的成長率已來到近 79%。
若以單檔台股 ETF 來看，今年來規模增加最多的是群益台灣精選高息 (00919-TW)，增加逾 1756 億元，堪稱今年台股 ETF 人氣王；元大台灣價值高息 (00940-TW) 今年 4 月風光上市，增加 1753 億元居次；第三則是復華台灣科技優息 (00929-TW)，為月月配高息 ETF 始祖，增加 1673 億元。
前三名高息型 ETF 今年來大豐收，規模急遽成長，進一步觀察，除了第四名及第六名的 0050、006208 為市值型 ETF 外，剩餘 5 檔皆為高股息主題，包括 00878、0056、00713、00939、00918，顯見在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。
財富管理業者表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率以及報酬率在全球均名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息 ETF 就是最佳標的。
儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 00919奪下9月ETF零股交易王 美債ETF雙雄擠進前十名
- 00919奪下9月ETF零股交易王 美債ETF雙雄擠進前十名
- 00922估配1元年化配息率破9% 專家：台股Q4樂觀
- 美國降息循環揭幕！ 科技股帶勁，投資不用捨近求遠，逢時布局創新科技迎AI盛世
上一篇
下一篇