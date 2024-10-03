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高息型霸榜！台股ETF總規模2.63兆創高 前3名狂吸逾千億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-03 13:42

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高息型霸榜！台股ETF總規模2.63兆創高 前3名狂吸逾千億。(圖：shutterstock)

台股高股息 ETF 為今年來最強吸金標的，不只散戶偏愛，外資、官股亦多有布局，觀察整體台股 ETF 規模，截至 9 月底，統計 63 檔規模共增加逾 1.15 兆元，來到 2.63 兆元，持續改寫歷史新高紀錄，比起去年底的 1.47 兆元，今年來台股 ETF 規模的成長率已來到近 79%。

若以單檔台股 ETF 來看，今年來規模增加最多的是群益台灣精選高息 (00919-TW)，增加逾 1756 億元，堪稱今年台股 ETF 人氣王；元大台灣價值高息 (00940-TW) 今年 4 月風光上市，增加 1753 億元居次；第三則是復華台灣科技優息 (00929-TW)，為月月配高息 ETF 始祖，增加 1673 億元。


前三名高息型 ETF 今年來大豐收，規模急遽成長，進一步觀察，除了第四名及第六名的 0050、006208 為市值型 ETF 外，剩餘 5 檔皆為高股息主題，包括 00878、0056、00713、00939、00918，顯見在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。

財富管理業者表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率以及報酬率在全球均名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息 ETF 就是最佳標的。

儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

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