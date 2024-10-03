山陀兒肆虐 32萬戶停電！台電加派84人馳援高屏緊急搶修復電

山陀兒颱風今 (3) 日中午已於高雄市小港區登陸，累計至 17 時，已造成全台曾停電逾 32 萬戶。考量颱風對南部地區影響較大，強風豪雨持續造成停電災情，台電已從受災較輕微地區調派 84 人馳援高雄及屏東地區，以期縮短復電時間。



針對外傳興達電廠輸電線路出現狀況造成林園工業區用戶停電，台電表示，電廠輸電線路正常、供電穩定，颱風登陸當下瞬間強風豪雨造成當地 69kV 輸電線路斷線為停電主因，台電將視風雨狀況盡速搶修。



強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，台電將在確保安全前提下全力搶修，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台東、北南、北市及北西等 7 個區處共 16 班 84 人支援高雄、鳳山及屏東等災情較嚴重地區。



台電指出，有鑑於去年小犬颱風過境，彰雲嘉沿海地區因強風無雨，引起嚴重鹽塵害，釀成停電事故，台電此次加強防範，於颱風登陸前事先完成礙子清洗工作。此外，針對部分山區發生邊坡土石流、道路坍方等狀況，影響台電同仁復電工作，台電持續待命作好準備，一旦道路搶通將立即趕赴山區搶修。