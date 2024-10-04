臺企銀傾力相挺受災戶 提供山陀兒颱風災後重建融資
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 18:09
颱風山陀兒侵襲，臺灣企銀 (2834-TW) 關懷客戶受災情形，提醒受災戶因颱風受到損失，可先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局或經濟部委託之輔導單位等申請核發受災證明，於受災日次日起半年內，皆可向臺灣企銀提出復工營業計畫融資、重建貸款及既有貸款展延等服務。
臺灣企銀協助中小企業災後修建廠房、購置機器設備及原物料或重啟營運等所需資金，提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助；另針對受災旅宿業及地方創生事業，該行配合政府政策推動「受災旅宿業貸款」及「協助地方創生事業融資」等貸款，上述 4 項貸款，中小企業信保基金皆配合提供 8 至 10 成信用保證，且送保期間免計收保證手續費，減輕受災企業負擔。
個人受災戶方面，臺灣企銀推出「協助災區住宅修繕貸款」，提供災區民眾住宅重置或修繕資金最高新台幣 200 萬元，及最高新台幣 20 萬元資金可購置自用傢俱、家電及交通工具等日常生活必須配備；除了融資協處外，該行亦提供受天然災害損失之保險理賠及信用卡掛失等措施，致力協助受災民眾儘速渡過天災受損影響，恢復原本生活運作。
臺灣企銀表示，秉持服務不中斷原則，受災企業及個人可於受災第一時間，透過該行客服中心或官方網站，線上預約受災協處金融服務，該行全台 125 家營業單位皆會積極受理申請，以實際行動力挺受災企業恢復營運及民眾重建，落實企業社會責任。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 山陀兒颱風來襲 遇災損切記3步驟 30天內存證報備有保障
- 山陀兒颱風災害緊急應變 郭智輝視導指示維護醫院、長照及24H維運產業安全、穩定水電供應
- 山陀兒肆虐 32萬戶停電！台電加派84人馳援高屏緊急搶修復電
- 再傳捷報！臺灣企銀榮獲「2024台灣永續行動獎」2項肯定
上一篇
下一篇