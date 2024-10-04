臺企銀傾力相挺受災戶 提供山陀兒颱風災後重建融資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 18:09

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臺灣企銀協助中小企業災後修建廠房、購置機器設備及原物料或重啟營運等所需資金，提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助；另針對受災旅宿業及地方創生事業，該行配合政府政策推動「受災旅宿業貸款」及「協助地方創生事業融資」等貸款，上述 4 項貸款，中小企業信保基金皆配合提供 8 至 10 成信用保證，且送保期間免計收保證手續費，減輕受災企業負擔。

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個人受災戶方面，臺灣企銀推出「協助災區住宅修繕貸款」，提供災區民眾住宅重置或修繕資金最高新台幣 200 萬元，及最高新台幣 20 萬元資金可購置自用傢俱、家電及交通工具等日常生活必須配備；除了融資協處外，該行亦提供受天然災害損失之保險理賠及信用卡掛失等措施，致力協助受災民眾儘速渡過天災受損影響，恢復原本生活運作。