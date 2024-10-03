山陀兒颱風災害緊急應變 郭智輝視導指示維護醫院、長照及24H維運產業安全、穩定水電供應

經濟部部長郭智輝今 (3) 日 9 時由水利署長賴建信陪同視導經濟部災害緊急應變小組，聽取水利署、國營司、能源署、園管局、台電、台水及中油應變執勤報告，他首先慰勉同仁，自山陀兒颱風發布警報以來已經值勤 5 日，由於颱風今早登陸，仍要密切監控提早因應，並快速復原降低災害帶來的影響，對於醫院、長照機構及需 24 小時持續運作的重要產業，要提高警覺穩定水電供應，人員注意安全為第一優先。



郭智輝強調，山陀兒颱風速度緩慢將由南往北掃過台灣西部地區，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，外圍環流伴隨東北季風，要持續關注，部長督促屏東縣枋寮鄉下寮海堤搶險工作，水利署趕工於今日 9 時完成避免災情擴大之封堵搶險工作；澎湖海底管線受損影響鳥嶼供水，請台水公司啟動備援應變，並於颱風後儘速復原；請各水庫隨時注意最新氣象預報，機動評估放水操作策略，掌握原水濁度，適時啟動備援機制，以穩定供水；請掌握風電案場設施及電杆受損情形隨時回報，並進行復原，最後提醒災情查報與救災搶險人員，於作業時務必注意自身安全。



水利署呼籲颱風期間避免前往山區活動或海邊觀浪，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及 facebook 防汛抗旱粉絲團 (網路)、行動水情 APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統 (一般手機) 及免付費電話 0800-079-579(你去救、我去救) 等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。多一分警戒，少一分災害。